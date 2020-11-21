محافظ الغربية: نعمل على مدار الساعة في الشارع لمواجهة الطقس السيئ

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إننا "نستعد منذ أكثر من أسبوعين لمواجهة الطقس السيئ التي تتعرض له البلاد من خلال تجهيز كافة المعدات لشفط ورفع المياه، سواء التابعة للمحليات أو مديرية الصرف الصحي، ومستعدين للتحرك في كل الأوقات".

وأضاف رحمي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن كمية الأمطار التي هطلت على المحافظة كانت خفيفة إلى متوسطة، ولم تؤدي إلي أي تجمعات من المياه حتى الآن، مؤكدا أننا "لدينا غرفة عمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة، ومستعدة لأي طواريء، ويتم تبليغ الجهات المختصة مباشرة، وتقوم بالنزول إلى أماكن تجمعات المياه وخاصة في الأنفاق والشوارع الرئيسية".

وتابع أن هناك بعض الجهود الذاتية المبذولة من قبل الأهالي الذين ساعدونا كثيرا للسيطرة على كميات الأمطار التي كانت موجودة، ولدينا خطة للتحرك والانتشار فور حدوث أي تجمعات للمياه في الأماكن الحيوية داخل المحافظة.

وأكد أن هناك جولات يومية لمتابعة المحافظة ليس فقط في أيام الأمطار، ولكن للتأكد من أن الخدمات تقدم بشكل مناسب للمواطنين، وأيضا أعمال النظافة، ورفع الإشغالات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ونوه إلى أن كل الجهات التنفيذية موجودة في الشارع على مدار الساعة، "من خالي أو نائب المحافظ أو السكرتير العام أو رؤساء المراكز والمدن، والجميع ينزل للشوارع لمتابعة الحالة عن كثب ويكون هناك رؤية واضحة على الطبيعة".

وأكمل أن "طرق تواصل المواطنين معنا يكون عن طريق غرف العمليات مباشرة، والواتس آب، أو ديوان عام المحافظة، من خلال مكتب خدمة المواطنين الذي يعمل على مدار الـ24 ساعة، ومتاح للجميع أن يقدم من خلاله أي شكوى".