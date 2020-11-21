الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ: غدا بداية التحسن

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الخريف بطبيعته متقلب الطقس، ومن الممكن أن نرى الـ4 فصول في يوم واحد، وهذا أمر طبيعي، وحاليا نحن في النصف الثاني من فصل الخريف ويفصلنا حوالي شهر تقريبا على فصل الشتاء الذي سيبدأ جغرافيا في 21 ديسمبر المقبل.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدي البلد، أنه قد تم الإعلان عن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يوم الأربعاء الماضي، وتم إصدار بيان رسمي بوجود حالة من عدم الاستقرار، تببدأ من يوم الخميس وتستمر حتي اليوم السبت.

وأشارت إلى أنها بدأت بالفعل يوم الخميس على السواحل الشمالية، وبدأت تدريجيا بالفيوم ومطروح ثم امتدت إلى الإسكندرية التي شهدت حتى أمس أمطار مستمرة، ما أدى إلى تجمعات كبيرة من المياه.

وتابعت أن فرص سقوط الأمطار امتدت تدريجيا أمس على معظم محافظات الجمهورية، وشملت بلطيم، بورسعيد، رشيد، الإسماعيلية، رفح، العريش، ثم محافظات الوجه البحري، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، المنوفية، الشرقية، وأيضا أمطار متوسطة على محافظة القاهرة، وكان هناك بعض المناطق التي شهدت تجمعات مياه أيضا في محافظة القاهرة.

وأكملت أن الأمطار مستمرة حتي الآن على الإسكندرية، وستستمر الحالة اليوم على السواحل الشمالية للبلاد وستكون من أمطار متوسطة إلى غزيرة على فترات متقطعة ولكنها أقل حدة من أمس، وبالنسبة للقاهرة انعدمت تماما فرص سقوط الأمطار ولكن الشبورة المائية هي التي تسيطر عليها.

وأكدت أن غدا بداية التحسن في الأحوال الجوية لمعظم محافظات الجمهورية، لكن تستمر فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية لكنها غير مؤثرة ولا يصاحبها أي مشاكل، كما وجهت نصيحة للمواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة لأن درجات الحرارة بدأت تنخفض بصورة كبيرة سواء في الليل أو النهار.

ونوهت إلى أن التغيرات المناخية أثرت على العالم كله وهو ما لاحظناه خلال السنوات الماضية ومن الوارد أن يكون هناك حالات قوية من عدم الاستقرار خلال فصل الشتاء القادم.