مدير حميات بورسعيد: الأعراض المتوسطة لكورونا تنهي فترة العزل

قدم الدكتور محمود الجرايحي، مدير مستشفى الحميات ببورسعيد، عددا من النصائح للحالات المخالطة ومصابي فيروس كورونا.

وقال "الجرايحي"، إنه إذا ثبت مخالطة شخص لحالة ثبت أنها مصابة فيروس كورونا عليه أن يعزل نفسه 14 يوما، وكذلك الحالات المصابة بالفيروس بعد أن أبلغ الطبيب المريض بإصابته وتم تشخيصه على أن الحالة بسيطة أو متوسطة فعلى المريض عزل نفسه 10 أيام وفي اليوم العاشر إذا لم تظهر عليه أعراض ارتفاع حرارة بشرطة عدم استخدام خافض للحرارة، أن ينهي العزل.

وأضاف أنه يمكن للمصاب بالأعراض المتوسطة أن ينهي العزل أيضا في اليوم الرابع عشر حتى إن كان يعاني من الكحة وظهر تحليل pcr إيجابيا، لأن هذه النتيجة ترجع لبقية الفيروس وهي غير معدية حتى لو كان المريض عليه أعراض، إلا أنه لا يعدي غيره.

وعن الحالات الخطيرة المحتجزة بالمستشفى، أوضح "الجرايحي" أنه يمكن الانتظار بالعزل لمدة 20 يوما كاملة ثم نعتبرها غير معدية حتى لو كانت المسحة إيجابية، لأن دقة المسحة لا تتعدى السبعين في المائة، مشيرا إلى أن هذه النصائح آخر ما وصلت إليه آخر الأبحاث الطبية، حسب مجلة لانسيت للأبحاث الطبية وطبقا لما لمسناه خلال تعاملنا مع المرضى.

من جانب آخر، أعلنت أعلنت إدارة مكافحة العدوى بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد عن بدء فعاليات حملة التوعية للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.

وذلك تزامنا مع الأسبوع العالمي للتوعية بخطورة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية وبناء علي توجيهات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان للتوعية والتثقيف للمواطنين بضرورة الاستهلاك الرشيد للمضادات الحيوية وعدم استهلاك المضادات الحيوية بدون وصفه طبية.

وصرحت مديرية الشئون الصحية ببورسعيد متمثلة في إدارة مكافحة العدوي أنها ستقدم سلسلة منشورات فيديوهات و ندوات تثقيفية خلال فترة الأسبوع العالمي.