بعد وفاة طفلة.. طريقة إسعاف شخص تعرض لصعق كهربائي بسبب الأمطار

العثور على جثة مصابة بصاعق كهربائي وسط مياه الأمطار، حادث يقع كل عام في فصل الشتاء، وكان آخره عندما لقيت طفلة 8 أعوام، مصرعها بشارع هارون الرشيد بمصر الجديدة بسبب غرق الشوارع بالأمطار وتعرضها لأحشاء عمود كهرباء.

وقد يقف البعض عاجزا أمام حالة صعق بالكهرباء سواء كانت بالمنزل أو بالشوارع العامة ولا يعرف كيف يمكن إسعاف الشخص قبل أن تتمكن الكهرباء من قلبه وتقضي عليه.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية كيفية تقديم الاسعافات الأولية لشخص تعرض لصعق ومازال على قيد الحياة.

كيفية إسعاف شخص تعرض لحرق بالكهرباء كالصعق

أولًا: يجب قطع التيار الكهربائي .

ثانيًا: إبعاد المصاب عن مكان الحدث بسرعة باستعمال أداة عازلة كالعصا.

ثالثا: لا تلمس المصاب بيدك مباشرة .

رابعًا: مدد المصاب على الأرض وسرح مسالكه التنفسية وافحص التنفس والدورة الدموية.

خامسًا: راقب حالته وإذا كان فاقدا للوعي لا بد من الاتصال بسيارة الإسعاف فورًا.

سادسًا: قد تتسبب الكهرباء في إحداث حروق للمنطقة التي تعرضت للصعق وفي تلك الحالة سواء الحروق حرارية أو كهربائية أو غيرها لا تضع القطن فوق الحرق كي لا يلتصق ولا تفرقع الفقاعات الناتجة عن الحرق بكل أنواعه.

كيفية إسعاف شخص تعرض لحرق حراري

أولًا: إبعاد المصاب عن مكان الخطر.

ثانيًا: إزالة الملابس المحترقة .

ثالثًا: بالنسبة للحروق من الدرجة الأولى يجب تبريد مكان الحرق بماء الصنبور بسلاسة لا مباشرة فوق الحرق لأكثر من 10 دقائق ولا تستعمل الثلج أو الماء المثلج.

رابعًا: بالنسبة للحروق من الدرجة الثانية والثالثة يجب تغطية المصاب والإسراع بالذهاب به للمستشفى.

خامسًا: لا تضع القطن فوق الحرق كي لا يلتصق ولا تفرقع الفقاعات الناتجة عن الحرق.

كيفية إسعاف شخص تعرض لحرق كيميائي

أولًا: إبعاد المصاب عن مكان الخطر.

ثانيًا: إزالة المادة الكميائية ما أمكن دون لمسها مباشرة، إن كانت مادة صلبة قم بنفضها.

ثالثًا: إزالة الملابس الملوثة بالمادة.

رابعًا: استعمل الماء بغزارة في مكان الحرق مع الحذر من انتشار المادة لأماكن أخرى.

خامسًا: غطي الحروق ما أمكن والإسراع به للمستشفى.

كيفية إسعاف شخص تعرض لضربة شمس

أولًا: يبعد المصاب عن الشمس.

ثانيًا: يأخد حماما باردا فورا أو يبرد الجلد بكمادات باردة أو نقوم بتهوية المصاب بالمروحة ويفضل أن يستظل ويبتعد عن الشمس ويجلس في مكان بارد.