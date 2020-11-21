أستاذ مناعة: أعراض جديدة لكورونا بينها تجلطات في الأوعية الدموية

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إنه يتم حاليًا تسجيل أعراض جديدة لفيروس كورونا، وهناك بعض الحالات بدأت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي وضعف في حاسة الشم والتذوق، إلى جانب الأعراض الأساسية الكحة، ضيق تنفس، وإرتفاع في درجات الحرارة، وهو ما يجعل الفيروس مستجد يتم عمل أبحاث بشكل مستمر عليه لمعرفة المشاكل الصحية التي يسببها الفيروس.

وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أننا نتوقع أن يكون هناك تسجيل أعراض جديدة مع الفيروس، وتم ملاحظة بعض الأعراض منها التجلطات في الأوعية الدموية، التهاب عضلة القلب والرئة وهو ما يجعل الفيروس ليس خاص بالجهاز التنفسي فقط، وإنما فيروس يصيب أعضاء الجسم كله.

وتابع، أنه تم تسجيل مجموعة كبيرة من التحورات للفيروس، ولكن حتى الآن لا نستطيع أن نقول إن هذه التحورات أثرت في معدل أو شدة الإصابة، وإنما يتم تسجيل حاليا كل البيانات عن الأعراض التي يتم تسجيلها في المصابين بفيروس كورونا.

وأشار، إلى أن زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة مع دخول فصل الخريف والشتاء، وزيادة الأعداد جاء نتيجة انخفاض درجة الحرارة، مؤكدًا على أن زيادة الأعداد تعد مؤشرًا خطرًا لذلك يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بالفيروس.

واستطرد، أن الحكومة مع زيادة الأعداد ستعمل على تشديد الإجراءات الوقائية والإحترازية، وأن أي حديث عن التهوين بالفيروس غير صائب بالمرة.

الصحة: تسجيل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 121 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101685 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 363 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.