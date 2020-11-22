استشاري وبائيات: كورونا أصبح يصيب الجسم كله.. والموجة الثانية أعنف

قال الدكتور عبدالهادى مصباح، استشاري الوبائيات، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا ستبدأ فى مصر خلال الشهر المقبل وفقا لإحصائيات وزارة الصحة اليومية.

وتابع "مصباح" فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن أعراض فيروس كورونا فى الموجة الثانية تشمل آلاما فى الصدر والذراع والفيروس أصبح يصيب الجهاز العصبي والهضمي، وتورم فى العينين، فضلا عن الأعراض المشهورة كارتفاع درجة الحرارة وضيق فى التنفس والسعال والحمى.

وأضاف: حتى الآن لا يوجد لقاح فعال للوقاية من الفيروس وحتى توافر اللقاح الإجراءات الاحترازية هى السلاح الفعال لمواجهة جائحة انتشار الفيروس وارتداء الكمامات وغسيل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية والحفاظ على التباعد الاجتماعى وعدم المصافحة والتقبيل والأحضان، وضرورة التهوية جيدًا خاصة مع دخول فصل الشتاء وعدم غلق الشبابيك.

وعن قوة الموجة الثانية مقارنة بالموجة الأولى، أكد أن الموجة الثانية هى أسرع وأعنف من الموجة الأولى، مشيرا إلى أن كل دولة لها خصائصها المختلفة ولكن "نتمنى ألا يحدث سيناريو أسوأ من الموجة الأولى".

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يؤدي إلى مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية حيث يصبح الميكروب مقاوما للدواء الأصلي الذي كان يستخدم في علاج العدوى التي يتسبب فيها هذا الميكروب.

ولفت إلى أن سوء استخدام المضادات الحيوية بدون داع خاصة عند ظهور أعراض البرد أو الإنفلونزا قد يفقدها فاعليتها، مؤكدًا أن معظم هذه الأنواع من العدوى سببها فيروسي، مشددًا على ضرورة غسل الأيدي باستمرار للحماية من معظم أنواع العدوى وبالتالي تقليل تناول المضادات الحيوية، ما يحافظ على فاعليتها.