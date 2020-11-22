Grams 21 لشون بن ضمن أفلام نتفلكس في ديسمبر

تعرض نتفلكس فيلم Grams 21 عبر منصتها يوم 1 ديسمبر.

الفيلم من إخراج المكسيكي أليخاندرو جي إيناريتو، وبطولة شون بن، بينيشيو ديل تورو، نعومي واتس، كارلي ناهون، داني هيوستن.

عرض الفيلم لأول مرة يناير 2004، ومدته ساعتين و4 دقائق، وتقييمه على موقع IMDB يساوي 7.6 من 10.. ومن تأليف جييرمو أرياجا.

تكلفة إنتاج الفيلم 20 مليون دولار، وتخطت أرباح الـ 60 مليون دولار، وتدور أحداث حول حادث يجمع مجموعة أشخاص بينهم عالم رياضيات في حالة حرجة وأم حزينة ومحتال سابق، وتتغير حياتهم.

ترشح 21 Grams، لجائزتي أوسكار في فئات، أفضل ممثلة دور مساعد وأفضل ممثل دور مساعد.

وترشح الفيلم لـ 5 جوائز بافتا في فئات، أفضل سيناريو أصلي، أفضل ممثلة دور مساعد، أفضل ممثل دور مساعد، أفضل ممثل دور رئيسي وأفضل مونتاج، بالإضافة للكثير من الترشيحات.

مخرج الفيلم أليخاندرو جي إيناريتو، ولد 15 أغسطس 1963، في مدينة مكسيكو، وترشح لجائزة أوسكار 9 مرات، وحصدها 4، بينها 3 عن فيلم Birdman عام 2015، والرابعة عن إخراجه فيلم The renenant من بطولة ليوناردو دي كابريو، توم هاردي عام 2016.

ترشح أليخاندرو لـ 4 جوائز جولدن جلوب، حصد منها 2، عن فيلمي Birdman وThe revenant وترشح لـ 9 جوائز بافتا، حصد منها 3.

أليخاندرو جونزاليز إيناريتو، يعتبر أول مخرج مكسيكي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل مخرج عن فيلمه "بابل".

أما الممثل شون بن المشارك في بطولة العمل، ولد 17 أغسطس 1960، في أمريكا، وشارك خلال مسيرته الفنية في أكثر من 60 عملا فنيا.

وترشح شون بن لـ 5 جوائز أوسكار، وحصدها مرتين، الأولى عام 2004 عن دوره الرئيسي في فيلم Mystic River، والثانية عام 2009، عن دوره الرئيسي في فيلم MILK.

وترشح لجولدن جلوب 5 مراتوحصدها مرة عن دوره في Mystic River، وترشح لبافتا مرتين.