عرض "Glory" لدينزل واشنطن ومورجان فريمان على نتفلكس أول ديسمبر

تعرض منصة "نتفلكس" فيلم "Glory"، عبر منصتها يوم 1 ديسمبر المقبل.

والفيلم بطولة مجموعة مميزة من الممثلين، بينهم مورجان فريمان، ودينزل واشنطن، وماثيو بروديريك، وكاري الويس، وغيرهم، وأخرجه إدوارد زويك، وكتب السيناريو كيفن جار.

"Glory"، عرض لأول مرة 16 فبراير 1990، وتكلفة إنتاجه 18 مليون دولار، وأرباحه تخطت 27 مليون دولار، وقُيم على موقع "IMDB" بـ7.8 درجة من 10 درجات.

ورُشح الفيلم لعدد كبير من الجوائز، بينها 5 ترشيحات أوسكار وحصد 3 في فئات أفضل صوت، وأفضل تصوير سينمائي، وأفضل ممثل دور مساعد، والتي ذهبت لـ دينزل واشنطن.

كما رُشح الفيلم لـ5 جوائز جولدن جلوب، وحصد منها 3، ونال ترشيح وحيد لـ"بافتا" ولم يحصده، وغيرها الكثير من الترشيحات والجوائز.

طاقم العمل

- المخرج إدوارد زويك

ولد 8 أكتوبر 1958، كتب وأخرج وشارك في إنتاج العديد من الأفلام المميزة، وحصد جائزة أوسكار مرة عام 1999عن مشاركته في إنتاج فيلم "Shakespeare in Love"، وترشح لها مرة أخرى عام 2001 عن مشاركته في إنتاج فيلم "Traffic".

ورُشح "زويك" لجائزة جولدن جلوب مرتين، وحصد بافتا مرة عام 1999عن مشاركته في إنتاج فيلم "Shakespeare in Love".

2- مورجان فريمان

ولد يونيو 1937، وهو ممثل مخضرم شارك في أكثر من 100 عمل فني، ورُشح لجائزة أوسكار 5 مرات، وحصدها مرة عام 2005 في فئة أفضل ممثل دور مساعد عن فيلم "Million dollar baby".

ورُشح مورجان فريمان لجولدن جلوب 5 مرات وحصدها مرة، وفي عام 2012 قدمت له رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود جائزة "Cecil B. DeMille"، وهي جائزة جولدن جلوب الفخرية نظرا لمساهماته البارزة في عالم الترفيه.

3- دينزل واشنطن

ولد 28 ديسمبر 1954، ورُشح لجائزة أوسكار 9 مرات وحصدها مرتين الأولى عام 1990 عن دوره المساعد في فيلم "Glory"، والثانية عام 2002، عن دوره الرئيسي في فيلم "Training Day".

ورُشح لجولدن جلوب 9 مرات، وحصدها مرتين، وفي عام 2016، قدمت له رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود جائزة "Cecil B. DeMille".