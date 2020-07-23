إضافة لقطات لفيلم Citizen Penn توضح عمل شون بن التطوعي في أزمة كورونا

قام صناع فيلم Citizen Penn وهو وثائقي عن العمل التطوعي للممثل شون بن في هايتي، بتحديث الفيلم وذلك بإضافة لقطات تبرز جهود الممثل الفائز بجائزة الأوسكار لتوسيع وتسهيل الوصول إلى اختبار فيروس كورونا.

الفيلم يوثق ضرب زلزال مدمر هايتي في عام 2010، وذهاب عمال الإغاثة من جميع أنحاء العالم للمساعدة، بما في ذلك الممثل والمخرج السينمائي شون بن.. ومن إخراج دون هاردي.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، تابع المخرج دون هاردي، لعمل الممثل شون بن مع منظمته غير الربحية CORE لإعداد مواقع اختبار مجانية في أماكن مثل نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلوس ونيو أورليانز، وسيتم تشغيل اللقطات الجديدة خلال الاعتمادات النهائية للفيلم.

وكان فيلم Citizen Penn من المقرر عرضه في مهرجان تريبيكا السينمائي، ولكن تم إلغاء الحدث الذي كان المقرر إقامته في أبريل، حيث أصبحت نيويورك مركزًا للمرض.

يقول هاردي: "تمكنا من الاستفادة من الوقت الإضافي الممنوح لنا، فسمح لنا ذلك بإظهار الطرق التي يتكيف بها شون ومنظمته للمساعدة في إجراء اختبار كورونا".

ويضيف هاردي: "شون بن رجل حقيقي. إنه شخص يحاول بذل قصارى جهده لدعم الآخرين".