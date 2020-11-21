سعفان يسلم 100 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة بالبحر الأحمر

سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم السبت، 100 شهادة "أمان" فئة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، بحضور اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وسعيد عبد الراضي مدير المديرية.

وقال محمد سعفان إن الوزارة تضع نصب أعينها تقديم جميع أوجه الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة واستصدار شهادات "أمان"، لتوفير حماية تأمينية لهذه الفئة، والتي تتوافق مع مباردة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير "حياة كريمة" لها، مشيرا إلى أنه بجانب ذلك تقوم الوزارة حاليا بالتواصل مع شركات التأمين، لبحث ودراسة تكاليف عمل بوليصات تأمين للعمالة غير المنتظمة المسجلة تتحمل تكاليفها حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة.

ولفت الوزير إلى أن الرئيس السيسى، أول من أطلق مبادرة رعاية العمالة غير المنتظمة بتوفير شهادة "أمان" لهذه الفئة فى فبراير 2018 ، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن مسئولياتها تجاه أبنائها في أي وقت من الأوقات وتوفير "حياة كريمة" للمواطن المصري.

وأضاف أن الوزارة أولت اهتمامًا بهذه الفئة بقطاع العمالة غير المنتظمة، بإصدارها لائحة مالية جديدة ومتميزة؛ لتقديم المساعدات المالية والصحية والاجتماعية؛ للمساهمة في رعايتهم بتقديم منح مالية مناسبة في الأعياد والمناسبات الرسمية وصرف إعانات مالية أيضا تتلاءم والظروف الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء العمال في حالات الوفاة والعجز والزواج والمواليد والرعاية الصحية الكاملة.

وأكد أن الدولة تهتم بالعمالة غير المنتظمة، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، نظرًا لما تمثله هـذه الفئة من العمالة نسبة كبيرة من المجتمع وبالتالي من الاقتصاد القومي، موضحا أن الوزارة تضع هذه الفئة كإحدى الركائز الأساسية للبناء والتنمية، مؤكدا أن القوى العاملة كانت وما زالت الجهة الوحيدة في مصر التي تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار وتضعهم دائمًا نصب أعينها.

جاء ذلك خلال زيارة محمد سعفان وزير القوى العاملة اليوم للغردقة في جولة شملت اجتماع مع صيادين الغردقة لبحث مشاكل الصيادين وتكريم المشاركين فى فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية بحضور اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.