وجه بإنهاء مشكلاتنا مع لجنة التصالح يا محافظ البحر الأحمر

نحن سكان حي مبارك 7، بمدينة الغردقة، بعد تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء تقدمنا بطلبات للتصالح على المخالفات التي تتمثل في تعلية دور أو زيادة مسطح الدورين المرخصين، أو غرفة حارس بالحديقة، لكننا فوجئنا باللجنة الفنية تصر على احتساب جميع المخالفات بصورة مضاعفة، أي بنسبة 200%، من قيمة سعر المتر المسطح، وهي تمثل في "مخالفة بناء بدون ترخيص، ومخالفة أخرى تعديل استخدام"، وقد قمنا بمقابلة السيد رئيس اللجنة الفنية، ولكنه رفض توضيح أي سبب لما قامت به اللجنة، رغم أن القانون واضح وصريح في هذا الشأن، لذلك نناشد السيد الواء عمر حنفي محافظ البحر الأحمر، التدخل والنظر في شكاوانا.

ملاك حي مبارك 7