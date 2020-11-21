غلق جزئي لكوبري 6 بطريق الواحات بالجيزة لمدة أسبوع

تعلن محافظة الجيزة عن قيام شركة المقاولون العرب بصيانة الفواصل العرضية لكوبري "6" بطريق الواحات نطاق مدينة 6 أكتوبر بالمنطقة المواجهة لكمبوند ريحانة، مما يستلزم إجراء غلق جزئي للكوبري لمدة أسبوع تنتهي يوم الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020، على أن تكون الأعمال من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 8 مساء طوال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور.

وتنوه محافظه الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الإعمال بالكامل لضمان آمن وسلامه المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركه المرورية.