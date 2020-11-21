السودان يقرر عدم المشاركة في الاجتماع الوزاري بشأن سد النهضة

أصدرت وزارة الري والموارد المائية السودانية بيانًا صحفيًا، قبل قليل، أعلنت فيه أن السودان قرر عدم المشاركة في جلسة التفاوض الوزارية اليوم بشأن سد إثيوبيا، تأكيدًا لمواقفه السابقة التي دعا فيها لإشراك الخبراء الأفارقة كميسرين للمفاوضات بين الأطراف الثلاثة، ولأن الطريقة التي اتُبعت في الجولات السابقة أثبتت أنها غير مجدية.

وجاء فى النص الكل للبيان: "قرر السودان عدم المشاركة في الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي تمت الدعوة لعقده بعد ظهر اليوم السبت 21 نوفمبر 2020" وفقًا لوكالة الأنباء السودانية.

وأكد ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السوداني، في رسالة بعث بها للدكتور سليشي بيكلي سليشي وزير الموارد المائية الإثيوبي، على موقف السودان الداعي لمنح دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب الشقة بين الأطراف الثلاثة وأن الطريقة التي اتُبعت في التفاوض خلال الجولات الماضية أثبتت أنها غير مجدية.

وجددت الرسالة التأكيد على تمسك السودان بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الأفريقى للتوصل لاتفاق قانوني ملزم ومُرضٍ للاطراف الثلاثة إعمالًا لمبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية.