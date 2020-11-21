السيسي يهنئ الحكومة على تحقيق مؤشرات اقتصادية رغم أزمة كورونا

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة للحكومة المصرية على ما حققته من مؤشرات اقتصادية ايجابية خلال العام الجاري بالرغم من أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال السيسي، خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "أتوجه بخالص التهنئة للحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام الجاري بالرغم من أزمة كورونا وتداعياتها الشديدة، وهي الجهود التي أشادت بها كبرى المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها الإعلان الرسمي من خبراء صندوق النقد الدولي بأن أداء الاقتصاد المصري فاق التوقعات، وأبدى صلابة وقدرة على التعامل مع الجائحة نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي".

وتابع: "كل التقدير لهذا العمل الدؤوب الممتد عبر السنوات الماضية.. والتحية والاعتزاز لدعم شعب مصر العظيم".