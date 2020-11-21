وقف مدير ونائب مدير مستشفى كفر الشيخ وإحالتهما للتحقيق بعد وفاة طفل

كشف مصدر طبي بمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، تفاصيل إحالة ووقف مدير ونائب مدير المستشفى العام بكفر الشيخ، للتحقيقات بمعرفة الشئون القانونية للمحافظة، على خلفية وفاة طفل بحضان المستشفى امس الجمعة، حيث تبين أن القرار أتخذ ليس بناء على أهمال أو خطأ طبي ولكن لعدم مراعاة البعد الإنساني في الواقعة وإصرار إدارة المستشفى على تحصيل مبلغ 4 آلاف جنيه رسوم إقامة الطفل على جهاز التنفس الصناعي بالحضان، لتسليم جثة الطفل لوالدته.

وأضاف المصدر، أن الواقعة تعود لما قبل 10 أيام، حيث تم تحويل الطفل الذي يبلغ من العمر 21 يومًا من حضان مستشفى مطوبس لحضان مستشفى كفر الشيخ العام، ونظرًا لطبيعة اللوائح، فأنه يتعين أن يكون للطفل المولود شهادة ميلاد حتى يتسنى أن يتم تحصيل رسوم الإقامة من التأمين الصحي، ولكن والدة الطفل وأقاربه لم يقوموا بإحضارها، وعند وفاته تم إبلاغهم، فحضرت الأم، وتم مطالبتها بالمبلغ فردت بعدم قدرتها على دفعه، فتم عمل محضر إثبات حالة بنقطة شرطة المستشفى ضد الأم.

وتابع المصدر، أن أحد أقارب الأم، قام بالاتصال بوزارة الصحة، وأخبرهم بأن الأم محتجزة بنقطة الشرطة لعدم قدرتها على دفع مصروفات الحضان، وبناء عليه تم إحالة الواقعة للتحقيق، ونظرا للقصور في التعامل مع موقف الطفل "محمد عبدالمنعم صبري" مقيم بإحدى قرى مركز دسوق، حال وفاته بحضان كفر الشيخ العام، أمس الجمعة، تم إحالة الدكتور مدير المستشفى، والدكتور نائب مدير المستشفى والنائب الإداري ليوم الجمعة، للشؤون القانونية بالمحافظة مع إيقافهم عن العمل لمدة شهر لحين الانتهاء من التحقيقات لتحقيق مبدأ الشفافية في التعامل مع السلبيات كما تم تكليف د. مصطفى الطباخ وكيل المستشفى بتسيير أعمال مدير المستشفى لحين انتهاء التحقيقات.