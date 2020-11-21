رئيس التحرير

محمود مسلم

لتجاوز وقت خطبة الجمعة.. إلغاء تصريح خطابة إمام وخصم شهرين لآخر

كتب:

سعيد حجازي
06:38 م | السبت 21 نوفمبر 2020
محمد مختار جمعة

محمد مختار جمعة

قرر الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلغاء تصريح خطابة الدكتور أحمد فهمي أبو القمصان بأوقاف القاهرة، وعدم السماح له بصعود المنبر، ويعمم ذلك على مستوى مساجد الجمهورية وخاصة مديريتي القاهرة والجيزة.

كما تم خصم شهرين من بدل صعود المنبر الخاص بالشيخ بديع عبد الغني عبد الباقي علم الدين، إمام وخطيب بأوقاف شمال سيناء، لتجاوز كل منهما الوقت المحدد لخطبة الجمعة.

وحذّر القطاع الديني من أي تجاوز في هذا الشأن وأي مخالفة لتعليمات الوزارة، فيما يتصل بالإجراءات الاحترازية والتعليمات بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.

اقرأ المزيد:

وزير الاوقاف: قرار الحج بضوابط يتسق ومقاصد الشريعة

الثقافة تطلق مشروع رؤية بالتعاون مع الاوقاف فى معرض الكتاب

"الاوقاف": على من أخذ برخصة الاكتفاء بحضور العيد أن يصلي الظهر

"وزير الاوقاف": إطلاق مشروع "الإمام المجدد" لتخريج عالم الدين العصري