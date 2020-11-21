البعثة الأممية: استئناف الحوار الليبي في مصر 6 ديسمبر المقبل

أعلنت البعثة الأممية لليبيا استئناف الحوار الليبي في مصر 6 ديسمبر المقبل، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" فى نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت الأمم المتحدة، أعلنت الأسبوع الماضى أن اتفاق وقف إطلاق النار، فى ليبيا يتم تطبيقه وتم الاتفاق على فتح الطريق بين سرت ومصراتة.

وأوضحت الأمم المتحدة أنه تم الاتفاق على صلاحيات المجلس الرئاسية والحكومة المقبلين في ليبيا، مشيرة إلى بحث توحيد حرس المنشآت النفطية.

وتابعت أن الاجتماعات السياسية الليبية ستتواصل عن بعد، لافتة إلى أن الأطراف الليبية تتفق على مواصلة النقاش بشأن توحيد حرس المنشآت النفطية.

وقالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط: "نبحث تشكيل قوة جديدة مشتركة من كل الأطراف لحماية المنشآت النفطية".