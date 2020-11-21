فيديو.. "فالس" يكشف دور قطر وتركيا في انتشار التطرف في أوروبا

كشف رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق مانويل فالس، تفاصيل جديدة عن دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لجماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أن أردوغان يريد أن يتولى دفة العالم السني بدعم ومساعدة مباشرة من تنظيم الإخوان، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح "فالس"، أن أردوغان يريد تحقيق ذلك لأهداف ودوافع داخلية، كما أن فرنسا ستحظر التنظيم الذي يمثل جماعة الإخوان على أراضيها وهو ما يسمى بـ"تجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا"، "نحن نعتبرها معركة سياسية كبيرة فأردوغان يستهدف الجاليات التركية من خلال قنصلياته وعبر تمويل الجمعيات للسيطرة على الإسلام في فرنسا".

وأشار رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إلى أن التمويل القطري يمثل خطورة حقيقية، فبشكل عام هناك تصور مختلف في الدول ذات الأغلبية المسلمة في العلاقة مع الدولة والديمقراطية ومكانه المرأة في المجتمع، ولذلك علينا إذن خلق ظروف ملائمة ليكون الإسلام في أوروبا إسلاما بعمق أوروبي، وهذا ليس أمرًا سهلًا فهو مشروع يحتاج تنفيذه لعشرات السنين من العمل الجاد.

من ناحية أخرى، قال رئيس وزراء ولاية الراين في ألمانيا أرمين لاشيت، إن تركيا كانت دولة علمانية وكنا سعيدين لسنوات أن السلطات الدينية التركية خاصة قبل أردوغان كانت تحترم علمانيتنا وكانت الصلاة في المساجد التركية متوائمة مع علمانيتنا ودستورنا، "لقد تغير هذا فجأة وليس بسبب تحديات عامة، بل بسبب سياسة أردوغان في دولته".

وأشار إلى أن سياسة أردوغان وصلت إلى المساجد وأصبحت أكثر خطورة وحدثت أشياء غير مقبولة ليس بسبب تطرف الناس نحو الإرهاب، بل بسبب السياسة التركية.