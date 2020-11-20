حظر تجوال في تركيا بعد تزايد معدلات الإصابة اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الداخلية التركية، بدء فرض حظر التجوال، بداية من العاشرة مساء غد السبت، بعد تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا لمعدلات خطيرة وصلت إلى 5 آلاف إصابة في اليوم الواحد، فضلًا عن ارتفاع حالات الوفيات في ظل ضعف الدولة في احتواء الأزمة ومكافحة الوباء.

ونقل موقع "تي 24" التركي، عن بيان وزارة الداخلية، "أن التطبيق الأول لحظر التجوال سيبدأ من الساعة 20:00 يوم السبت 21 نوفمبر، حتى الساعة 10:00 يوم الأحد 22 نوفمبر"، بحسب موقع "تركيا الآن" المتخصص في الشأن التركي.

وأوضح البيان أن الحظر سيبدأ من الساعة 20:00 يوم الأحد 22 نوفمبر، حتى الساعة 05:00 من يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر.

يذكر أن تركيا سجلت اليوم الجمعة، قفزة مرعبة في إصابات فيروس كورونا، إذ تجاوز عدد المرضى 5 آلاف في يوم واحد، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 435 ألفاً و278، كما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 12 ألفاً و84 حالة.