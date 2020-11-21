أشرف زكي أول الحضور في عزاء الراحل فايق عزب

حرص الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيله على التواجد في عزاء الفنان الراحل فايق عزب، الذي وافته المنيه الخميس الماضي متأثرًا بفيروس كورونا.

وظهر "زكي" وهو يرتدي الكمامة اتباعا للإجراءات الاحترازية.

ويُقام حاليا عزاء الفنان فايق عزب بجوار منزله بشارع العريش بفيصل، وبالتحديد أمام مسجد العريش.

آخر ظهور تليفزيوني للفنان فايق عزب، في شهر يونيو الماضي، ووقتها تحدث عن علاقته بالشيخ محمد متولي الشعراوي، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء"، الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية.

وتحدث "عزب" في اللقاء عن علاقة الصداقة التي ربطته بالشيخ الشعراوي، فضلًا عن الجلسات النقاشية العديدة التي جمعتهما، قائلًا: "الشيخ الشعراوي شبّه الفن بالسكينة، ممكن تقطع به الخيار والسلطة، وممكن تدبح بيها، عشان كدة العيب مش في الفن".

فايق عزب ممثل مصري، ولد بمدينة الإسماعيلية عام 1943، وعمل رئيسًا لفرقة التمثيل، في أثناء دراسته بمدرسة "ابن حزم الأولية"، وانتقل إلى القاهرة؛ ليستكمل رحلته الدراسية، والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وحقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة.

عمل بالكثير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، واشتهر بأدائه للأدوار الثانوية والمساعدة.

كان آخر أعمال الفنان فايق عزب، التي قدمها للجمهور، ظهوره في مسلسل "الضاهر"، مع الفنان محمد فؤاد.