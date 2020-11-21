ميركل: مجموعة العشرين ستوزع 2 مليار جرعة لقاح كورونا حول العالم

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن منصة مجموعة العشرين، ستقوم بتوزيع 2 مليار جرعة لقاح كورونا حول العالم، وفقا لما ذكرته قناة "العربية"، في نبأ عاجل.

وأضافت ميركل، خلال قمة العشرين، أن الاستجابة العالمية لمكافحة كورونا ضرورية، قائلة: "أشكر الرئاسة السعودية لقمة العشرين".

وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قبل قليل، إن السعودية قدمت نصف مليار دولار لإيجاد لقاح وعلاج لمواجهة كورونا، وشاركت في إطلاق مبادرة لتسريع إيجاد أدوات لمواجهة كورونا.

وأضاف سلمان، أن جائحة كورونا تعد اختبارا قويا لأنظمتنا الصحية العالمية، وفقا لما ذكرته قناة "العربية".