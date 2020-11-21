سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية بعد هدوء لساعات

عاد تساقط الأمطار المتوسطة على مناطق متفرقة في الإسكندرية، مساء اليوم السبت، يصاحبها نشاط في حركة الرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك بعد هدوء الأمطار لعدة ساعات.

وتعرضت مدينة الإسكندرية أمس إلى موجة هي الأعنف والأشد، ثم هدأت الأمطار لتعاود مرة أخرى قبل قليل اليوم.

وتتزامن موجة الطقس السيئ التي تجتاح الإسكندرية مع نوة "باقي المكنسة" والتي بدأت أمس وتستمر لمدة 4 أيام، ويصاحبها أمطار ورياح جنوبية غربية وانخفاض في درجات الحرارة.

ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ووفقا لقرار المحافظ، عُطلت الدراسة، اليوم، بجميع المدارس والجامعات، إلى جانب تعطيل العمل بجميع المصالح الحكومية عدا مرافق المياه والصرف الصحي والإسعاف والكهرباء وغيرها من المرافق الضرورية.

ويأتي قرار المحافظ، في إطار إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بعدم مغادرة المنازل والخروج إلا للضرورة القصوى حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من المناطق المتضررة.

وواصلت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر، كسح تجمعات مياه الأمطار من المناطق الشعبية التي تعاني من مشكلات في شبكة الصرف الصحي، من خلال الدفع بـ 180 سيارة لكسح المياه.

وفي سياق متصل، أكد الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار حركة السفن والبضائع والشحن والتفريغ بانتظام، وذلك رغم موجة الطقس السيئ.

وخلفت موجة الأمطار الغزيرة التي تجتاح المحافظة 5 قتلى و6 مصابين إثر انهيار عقارين، أمس، بمنطقتي الجمرك وكرموز غربي الإسكندرية، فضلا عن غرق عدد كبير من الشوارع والمنازل.