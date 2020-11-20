محافظ الإسكندرية: أخلينا 10 مدارس لتسكين المضارين من الأحوال الجوية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الأمطار بدأت في الساعة الحادية عشرة من مساء أمس الخميس، وتعرضت المحافظة لأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة حتى الفجر، وبعد الفجر سقطت أمطار غزيرة جدًا "بشكل غير طبيعي"، لافتًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تواصل معه نحو 7 مرات، كان آخرهم من ساعتين وقال إنه سيعقد اجتماعا بداية من أول الأسبوع القادم قد يكون يوم الأحد أو الإثنين بحضور رئيس الشركة القابضة للمياه ورئيس شركة الصرف الصحي بالمحافظة، وأكد أنه سيقدم كل الدعم لإيجاد حلول عاجلة للتعامل مع الأمطار الغزيرة.

وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"، أن الأمطار الغزيرة فوق الطاقة الاستيعابية للمحافظة، موضحًا: "لازم أهلنا يستحملوا معانا شوية، لو قلت إنها 10 أضعاف طاقة محطات الصرف الصحي ممكن يبقى قليل شوية، فطاقتنا الاستيعابية 1.8 مليون متر مكعب، والنوة الماضية شهدت سقوط 10 مليون متر مكعب من الأمطار".

ولفت إلى أنه جرى إخلاء 10 مدارس لتسكين الأسر المتضررة وكلها جاهز لإقامتهم، بالإضافة إلى وجود عشرات الجمعيات الجاهزة لاستقبال الأسر المضارة من سوء الأحوال الجوية.

وتابع محافظ الإسكندرية، أن كميات الأمطار أكبر من قدرات المحافظة، وهو ما دفعها إلى الاستعانة بقيادة القوات البحرية وقيادة المنطقة الشمالية: "قدرنا النهاردة نخلي سيولة مرورية والشوارع مقفلتش حتى لو كان في بطء مروري، أكتر حاجة قفلت كانت 45 دقيقة".

وأشار إلى أن الكورنيش يشهد حالة من السيولة المرورية وجميع الشوارع الرئيسية، كما أن الشوارع الجانبية مازال فيها كميات من المياه، بالإضافة إلى بعض المناطق المنخفضة عن مستوى الشارع.

وشدد على أن محطات التطهير تعمل بكفائتها كما جرى تطهير كل شنايش المحافظة البالغ عددها 105 ألف شنيشة بالإسكندرية، لكن ما حدث اليوم هو أن كميات المياه تجاوزت الطاقة الاستيعابية لها.