بعد مصرع 4 في الإسكندرية.. الطريقة الآمنة لإخلاء عقار ينهار بسبب المطر

يبدو أن انهيار العقارات بسبب الأمطار مسلسل لا يتوقف فكل عام خلال الشتاء تنهار عدد من الأبنية بالمحافظات المختلفة، وكان آخرها أمس، عندما تسببت الأمطار الغزيرة في حجز 4 مواطنين داخل منزل في منطقة الجمرك الإسكندرية عقب انهيار الدور الثالث من العقار القاطنين به.

وعليه، تقدم "الوطن" في ضوء الخدمات التي تستعرضها على قراءها الطريقة الآمنة لإخلاء مبنى ينهار بسبب الأمطار أو غيرها من العوامل الأخرى، وفقًا للأمم المتحدة.

خطوات إخلاء سكان من عقار بشكل آمن

- لا تصاب بالذعر.

- لا تتجاهل صافرة الإنذار أو الأصوات التي تنادي بضرورة إخلاء المنزل.

- معرفة أرقام هواتف الجهات التي ينبغي الاتصال بها في حالات الطوارئ.

- تنفذ تعليمات مشرفي الإنقاذ أو المعلمين بدقة.

- تغادر المبنى فوراً بنظام عبر أقرب مسرب مخصص للإخلاء.

- تغلق الأبواب عند خروجك.

- تغلق جميع الأجهزة الكهربائية إن كان الوضع يسمح بذلك.

- لا تستخدم المصعد.

- لا تعود إلى المنزل أو الشقة مهما كانت الأسباب.

- تتوجه إلى النقطة المخصصة للتجمع كالوقوف في منطقة بعيدة عن المبنى بمسافة كافية وآمنة.

- تخبر كل من تقابله بسلامتك حتى لا يضطر أحد أفراد الأسرة للدخول مرة ثانية للبحث عنك.

- لا تعود إلى المبنى إلا إذا صدَر عن مسؤولي الطوارئ أو الحماية المدنية ما يفيد بأن الوضع قد أصبح آمناً، فإن توقف صافرة الإنذار لا يعني أن الحالة الطارئة قد انتهت.

- إذا وجد بالعقار شخص من ذوي الإعاقة الحركية أو يعاني من أمراض ولا يقدر على الحركة، فلابد أن يساعده شخصان على الأقل حتى يتمّ إنجاز المهمة بسلامة وسرعة كافية لحماية جميع الأطراف.

- إبلاغ الخدمات الطبية الطارئة ومحاولة البحث عن أشخاص مدربين على الإسعافات الأولية عن الحالات الطبية أو حالات التعرض للصدمة لمساعدة الأشخاص في حال تعرض أحدهم لأمر ما.