التحالف العالمي للقاحات: علينا أن نحمي الجميع من تفشي كورونا

قال التحالف العالمي للقاحات، إن قمة مجموعة العشرين تساهم بالحد من تداعيات كورونا، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية".

وأضاف التحالف، أن تمويل قمة العشرين لشراء اللقاح سيساهم بحماية العالم من كورونا، قائلا: "علينا أن نحمي الجميع من كورونا ليشفى العالم".

ومن جانبه، قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قبل قليل، إن السعودية قدّمت نصف مليار دولار لإيجاد لقاح وعلاج لمواجهة كورونا، وشاركت في إطلاق مبادرة لتسريع إيجاد أدوات لمواجهة كورونا.

وأوضح "سلمان"، أن جائحة كورونا تعد اختبارًا قويًا لأنظمتنا الصحية العالمية.

ولفتت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن منصة مجموعة العشرين، ستقوم بتوزيع 2 مليار جرعة لقاح كورونا حول العالم.

واستطردت ميركل، خلال قمة العشرين، أن الاستجابة العالمية لمكافحة كورونا ضرورية، قائلة: "أشكر الرئاسة السعودية لقمة العشرين".