أستاذ أحياء دقيقة بأكاديمية روسية: طرح لقاح كورونا في الأسواق 7 ديسمبر

قال الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية للعلوم، إن لقاح سبوتينك 7 الروسي والذي تم الإعلان عنه مؤخرا بخصوص فيروس كورونا يعطي مناعة بعد الإصابة بالفيروس، ونسبة نجاحه كبيرة، وسيجري تصنيع اللقاح في وزارتي الصحة الروسية والمغربية، ومن ثم سيتم تصديره على كل دول شمال أفريقيا.

وأضاف "الأفندي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن روسيا قدمت كل الأوراق الخاصة باللقاح الروسي إلى منظمة الصحة العالمية، والتي ستقوم بإعطاء التصاريح له في فترة لن تتجاوز الـ10 أيام، وأعطت وزارة الصحة الروسية كل النتائج الخاصة باللقاح للمنظمة.

وأوضح أنه وفي حال تأخر تصريح منظمة الصحة العالمية في إعطاء التصريح ستعتمد الدول على نفسها في تطعيم مواطنيها باللقاحات الجديدة بخصوص فيروس كورونا ولن تنتظر الموافقة من قبل المنظمة، والزيادة في روسيا بمصابي فيروس كورونا هي طبيعية، ولم يتم توزيع اللقاح على المواطنين، ولكنه سيتم تعميمه بشكل اختياري أواخر شهر ديسمبر المقبل، وحاليا اللقاح يجري إنتاجه وسيطرح في 7 ديسمبر المقبل.

وكشف كبير الباحثين في معهد "تشوماكوف" الروسي أليكسي إيجوروف، عن أن اللقاح الذي يجري تطويره في المعهد ضد كورونا، لا يصنع من مضادات منفصلة للفيروس، بل مضادات للفيروس بكامله، مؤكدا أنه سيكون جاهزا في شهر فبراير المقبل.

وأشار إيجوروف، في تصريحات له، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى استخدام مجموعة كاملة من كل مضادات هذا الفيروس، ما ينتج مجموعة متكاملة من جميع الأجسام المضادة.

وفقًا للمسؤول الروسي، فإن هذه الميزة للقاح الذي ينتجه معهد "تشوماكوف"، ستضمن للجسم حماية أوسع ضد الإصابة بفيروس كورونا.