نجل فايق عزب عن عدم حضور الفنانين عزاء والده: المهم يدعوله

قال خالد عزب، نجل الفنان الراحل فايق عزب، إنهم حصلوا في وقت متأخر من مساء أمس، على موافقة لإقامة العزاء، ولم يبلغوا نقابة الممثلين.

وأضاف أن العزاء أقيم ثالث يوم بناء على رغبته، وعن عدم حضور الفنانين لعزاء والده الراحل، قال إن الأهم من الحضور أن يدعوا له.

وعن الفنانين الذين تواصلوا معهم في أيام والده الأخيرة، أوضح أن محمود حميدة ونهال عنبر وأشرف زكي ومنير مكرم، كانوا على تواصل دائم معهم.

وحرص أشرف زكي، على أن يكون أول الحضور في عزاء الراحل فايق عزب، والذي يقام بساحة كبيرة بجوار منزله أمام مسجد العريش بفيصل.

وكان آخر ظهور تليفزيوني للفنان فايق عزب، في شهر يونيو الماضي، ووقتها تحدث عن علاقته بالشيخ محمد متولي الشعراوي، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء"، الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية.

وتحدث عزب، في اللقاء عن علاقة الصداقة التي ربطته بالشيخ الشعراوي، فضلًا عن الجلسات النقاشية العديدة التي جمعتهما، قائلًا: "الشيخ الشعراوي شبّه الفن بالسكينة، ممكن تقطع به الخيار والسلطة، وممكن تدبح بيها، عشان كده العيب مش في الفن".

وفايق عزب ممثل مصري، ولد بمدينة الإسماعيلية عام 1943، وعمل رئيسًا لفرقة التمثيل، في أثناء دراسته بمدرسة "ابن حزم الأولية"، وانتقل إلى القاهرة، ليستكمل رحلته الدراسية، والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وحقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة.

وعمل بالكثير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، واشتهر بأدائه للأدوار الثانوية والمساعدة.

وكان آخر أعمال الفنان فايق عزب، التي قدمها للجمهور، ظهوره في مسلسل "الضاهر"، مع الفنان محمد فؤاد.