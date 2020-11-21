"غرفة الإسكندرية": قانون غلق المحال العامة يجب أن يراعي طبيعة كل إقليم

قال الدكتور أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بمحافظة الإسكندرية، إن المواعيد الجديدة لغلق المحال والمطاعم والمقاهي لا علاقة لها بجائحة فيروس كورونا، لكنها ستستمر طوال العام.

وأضاف الوكيل في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة "صدى البلد"، أن هذه المواعيد تهدف إلى تنظيم المجتمع ومواعيد العمل، لافتًا إلى أن كل إقليم له طبيعية اقتصادية واجتماعية مختلفة، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة في محافظات الصعيد تصل إلى 50 درجة في فترة الصيف، ومن ثم فإنها من المستحيل أن تعمل في فترات النهار، حيث تفتح أغلب المحال بعد آذان المغرب.

وتابع: "كان لا بد من وضع طبيعة المجتمع في الإقليم في عين الاعتبار، وهناك أيضًا مدينة القاهرة فإن لديها قطاع كبير من السياحة على أساس أنها مدينة لا تنام مثل باريس وبيروت، وبالتالي كيف نطلب منهم الذهاب إلى منازلهم في الساعة الواحدة صباحًا".

وأشار "الوكيل" إلى وجود مفاهيم جديدة للتسوق تجسدت بالمولات، إذ أن تكلفة إنشائها كبيرة جدًا، وتحتوي على محال كثيرة: "وعندما نطلب من الزائرين المغادرة لأن المحال ستغلق في تمام العاشرة فإن الناس لن تطلب الخدمات هناك مثل السينما والترفيه وغيرهما".

قانون المحال العامة الصادر من مجلس النواب حدد تراخيص نشاط المحلات التجارية وفقا للقانون رقم 154 لسنة 2019، إذ ألزم المحال العامة التي تمارس نشاطها دون الحصول على ترخيص قبل العمل بأحكام ذلك القانون، بان تقدم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، وفق الأحوال، طبقا للقانون، خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها.