التنمية المحلية: لن نتخاذل في تطبيق إجراءات كورونا وغرامات على المخالف

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية تواصل مع المحافظين وأرسل لهم كتابه الدوري فيما يتعلق بضرورة تشديد الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا على كافة المحال والمطاعم ووسائل النقل العامة والهيئات الحكومية: "مفيش عربية تطلع بالراكبين بدون ارتداء الجميع للكمامة".

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه الوزير شدد على ضرورة تطبيق الغرامات الفورية للمطاعم التي لم تلتزم بالإجراءات الوقائية والاحترازية مجتمعه، مثل الأدوات المستخدمه والمفارش تكون أحادية الاستخدام، مع تحقيق التباعد الاجتماعي والالتزام بكل التعليمات الصادرة بهذا الشأن، ومن لم يطبق ذلك سيتم تطبيق عليه جزاء الإغلاق مدة 3 أيام، وتزيد بشكل تصاعدي حال تكررت نفس الظاهرة.

وأوضح، "على المقاهي الالتزام بنفس الإجراءات والمقررات الموجودة والصادرة بخصوص الحفاظ على السلامة العامة، والتأكيد على منع الشيش، وكذا الأمر خلال رصد أي مخالفة من المخالفات في أي مقهي بالأحياء المختلفة على مستوى الجمهورية، فعلي المواطن راصد المخالفة التواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" على رقم 01150606783، وهي الجهة التي تقوم بإصدار القرارات في حينها لإتخاذ الآزم وإرسال المخالفة عبر تطبيق "واتس أب" لاتخاذ الإجراءات الازمة بحيال هؤلاء.

وأكد "قاسم"، أنه جرى التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتفعيل دور المتابعة بكل مركز ومدينة وحي للمرور على المحال التجارية والمقاهي، والتأكد على التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة، حرصًا على سلامة المواطنين، والتأكيد على اتخاذ تلك الإجراءات في ظروف وطبيعة العمل للتخفيف من التزاحم ولإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المزمنة، وتحديد أعداد العاملين وفق ما تقتضيه ظروف العمل بما لا يؤثر على أداء الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في المحافظات المختلفة.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إلى أنه لن يتم السماح لأي مواطن بدخول المصلحة الحكومية بدون كمامات، وهو ما سيكون واجب النفاذ على الكل: "لو كان خلال المرحلة اللي فاتت أي تخاذل من أي حد، فمن النهاردة فيه التزام".