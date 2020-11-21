مدير منظمة الصحة العالمية: نمر بمرحلة حرجة بسبب كورونا

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، إن الصحة ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي، قائلًا خلال قمة العشرين: "نحن في مرحلة حرجة بسبب كورونا".

وقال التحالف العالمي للقاحات، إن قمة مجموعة العشرين تسهم بالحد من تداعيات كورونا.

وأضاف التحالف، أن تمويل قمة العشرين لشراء اللقاح سيسهم بحماية العالم من كورونا، قائلا: "علينا أن نحمي الجميع من كورونا ليشفى العالم".

ومن جانبه، قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قبل قليل، إن السعودية قدّمت نصف مليار دولار لإيجاد لقاح وعلاج لمواجهة كورونا، وشاركت في إطلاق مبادرة لتسريع إيجاد أدوات لمواجهة كورونا.

وأوضح الملك سلمان، أن جائحة كورونا تعد اختبارًا قويًا لأنظمتنا الصحية العالمية.

ولفتت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن منصة مجموعة العشرين، ستقوم بتوزيع 2 مليار جرعة لقاح كورونا حول العالم.

واستطردت ميركل، خلال قمة العشرين، أن الاستجابة العالمية لمكافحة كورونا ضرورية، قائلة: "أشكر الرئاسة السعودية لقمة العشرين".