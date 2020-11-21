"الصحة العالمية" توضح الفرق بين كورونا والإنفلونزا

تستعد وزارة الصحة والسكان لفصل الشتاء خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد، وهناك بعض التخوفات من زيادة الأعداد مع قدوم الشتاء، فضلا عن وجود بعض المخاوف خاصة بسبب التشابه بين أعراض فيروس كورونا و الإنفلونزا، ويستعرض "الوطن" في هذا التقرير الاختلاف بينها وفقا لمنظمة الصحة العالمية..

أعراض فيروس كورونا المستجد

الحمى.

سعال جاف ويمكن أن يصاحبه بلغم.

ضيق في التنفس.

آلام شديدة في العضلات والجسم.

التهاب الحلق.

فقدان حاستي الشم والتذوق.

أعراض الأنفلونزا

سعال.

إعياء.

حمى.

قشعريرة.

صداع.

آلام في العضلات والجسم.

سيلان الأنف.

انسداد الأنف.

التهاب الحلق.

القيء والإسهال.

وقد تتضمن نزلات البرد حمى، ولكنها تكون أقل حدة، وغالباً ما تؤثر على الجهاز التنفسي العلوي فقط، مما يسب احتقان الجيوب الأنفية البسيط وسيلان الأنف والسعال.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 143 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101564 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 342 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.