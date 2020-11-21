سفير اليابان يشارك في مباراة ودية بافتتاح بطولة الريشة الطائرة (صور)

شارك سفير اليابان بالقاهرة، نوكي ماساكي، اليوم، بمباراة ودية في البطولة الأولى للريشة الطائرة الهوائية، والتي أقيمت بإستاد القاهرة الدولي، بدعوة من هشام التهامي، رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة.

أقيمت هذه البطولة بمناسبة القيام بتعريف "الريشة الطائرة الهوائية"، وهي شكل وأسلوب جديد للريشة الطائرة في مصر.

وأشار السفير إلى أنه اعتاد أن يكون لاعبًا جادًا لكرة الريشة الطائرة عندما كان في سن السادسة عشر من عمره، ثم عاد ليستأنف اللعب في سن الواحد والستين.

ستكون لعبة الريشة الطائرة إحدى الفعاليات والأحداث المقامة خلال دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية بطوكيو، والتي ستقام في 23 يوليو 2021.

وتعمل الحكومة اليابانية بشكل مكثف مع اللجنة الأولمبية الدولية من أجل تنظيمها بنجاح وتتوقع مشاركة نشطة من المنتخب المصري.

وأعلن السفير نوكي عن التبرع بـ80 مضربًا مستخدمًا، من قبل اتحاد الريشة الطائرة اليابانية لنظيره المصري كهدايا النوايا الحسنة، معربًا عن أمله في أن يساهم هذا التبرع في نشر لعبة الريشة الطائرة في مصر، وأن يساهم ذلك في تعزيز الصداقة بين البلدين في مجال الرياضة.

شارك في هذه البطولة، ما يقرب من 60 لاعبًا من الاتحاد وتم تنظيمها بنجاح.