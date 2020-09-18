سفير اليابان بالقاهرة: انبهرت بحجم العمل الموجود بالمتحف المصري الكبير

قال السفير الياباني بالقاهرة نوكي ماساكي إن الجامعة اليابانية بها 3 كليات ومنها كلية الهندسة التي تحتوي على قسم للذكاء الاصطناعي والروبوتات، مشددا على أن الذكاء الاصطناعي مجال جديد وهام، وهناك العديد من الدول لازالت تجرب استخدام الذكاء الاصطناعي بما فيها اليابان، ونحن مازال لدينا العديد من الإمكانيات.

وشرح السفير الياباني بالقاهرة أن هذا القسم يركز على دراسة التكنولوجيا والمجتمع والحكومة ولذلك هناك جانب تقني واجتماعي وفني ولذلك يجب أن يكون هناك استراتيجية عامة للذكاء الاصطناعي للدولة وهناك أثنان من الخبراء اليابانيين جاءوا لمصر يناقشون استراتيجية الذكاء الاصطناعي لمشاركة خبراتهم في الذكاء الاصطناعي في مصر، والجامعة المصرية اليابانية لديها أيضا دور يجب أن تلعبه لكي تمد التكنولجيا اليابانية والخبرة اليابانية للجامعة لكي يعمل الجانبان سنويا للإرتقاء بمستوى الذكاء الاصطناعي في مصر.

وأضاف سفير اليابان بالقاهرة خلال حديثه مع محمد الشاذلي، مراسل القناة الأولى المصرية أنه يرى أن الحكومة المصرية تبذل جهوجدا عظيمة في ملف التعليم وتأخذ الخطوات الضرورية في هذا الصدد وهناك تجربة مشتركة بين الجهود المصرية واليابانية في هذا الصدد، مشيرا إلى أن المتحف المصري الكبير مشروع رائع لمصر ولليابان وللعالم بأسره، "لم يكن هذا المشروع سهلا بالنسبة لليابان، فقد قدمت اليابان قرضا بمقدار 800 مليون دولار لمشروع ثقافي وهو شئ غير مسبوق، واليابان قد قامت بمثل هذا التصرف من قبل وقت إنشاء دار الأوبرا المصرية، ولكن المتحف المصري الكبير تحدي أكبر".

واستكمل السفير الياباني بالقاهرة "نحن نؤمن بأن المتحف المصري الكبير هو هدية للشعب المصري والحضارة بشكل كامل ومصر واليابان يهديان هذا المتحف للحضارة أجمع.. ولقد رُزت هذا المتحف مرات عديدة وانبهرت بحجم العمل الموجود في المتحف، حتى في ظل جائحة كورونا حدث تأخير ومن الأرجح أن يتم افتتاح المتحف العام المقبل، وهو حلم بالنسبة لمصر وللحضارة وللعالم أجمع".