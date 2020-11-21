استشاري صدر: الرجال الأكثر عرضة للوفاة بسبب كورونا

قال الدكتورعبدالمنعم حميد، استشاري الصدر بباريس، إن الفئات الأكثر عرضة للوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد هم: "كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة"، لافتًا إلى أن الدراسات التي أجريت في عدد من الجامعات الأجنبية، أكدت أن معدل الوفيات في الفئات الأقل من 30 عامًا أقل من الفئة التي تتجاوز الـ60 عامًا.

استشاري صدر يكشف عن الفئات الأكثر تعرض للوفاة بسبب كورونا

وتابع فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن حالات الوفاة كانت للذين يعانون من السكر وارتفاع ضغط الدم ومن يعانون من مشاكل القلب أو التنفس، مشيرًا الى أنها كانت في الرجال أكثر من النساء.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 121 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101685 حالة.

تسجيل 363 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس

وكشفت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 363 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.