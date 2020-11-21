المالية: الاقتصاد المصري نجح في مواجهة كورونا.. وما زال ينمو

قال الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الحكومة المصرية نجحت في إجراء إصلاح اقتصادي كبير على مدار السنوات الماضية، ورغم تعرض اقتصاد الدول للعديد من الأزمات بسبب كورونا، إلا أن الاقتصاد المصري نجح في التصدي لها بشهادة المؤسسات الدولية.

وأضاف "كوجك"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن صندوق النقد الدولي دائما ما يقوم بإصدار تقاريره المحدثه وتقييمه لكل اقتصاديات العالم في شهر أكتوبر من كل عام: "اقتصادنا لم ينكمش، ولكنه مستمر في النمو بحجم إنتاج وتنفيذ للمشروعات والاستثمارات، وحجم الدخل المصري بيزيد".

وأوضح، أن تلك الزيادة ستنعكس بدورها على دخل أعلي للدولة والأفراد والمؤسسات، وبذلك يسير الاقتصاد إلى الأمام ويخلق فرص كافية للمواطنين، خاصة وفي حال تم مقارنه الاقتصاد المصري باقتصاديات الدول الناشئة: "إحنا بننمو بنسبة 3.6%، ومتوسط الدول الناشئة على مستوى العالم تنمو بالسالب 5%".

وأكد "كوجك"، أن تقارير المؤسسات الدولية والبنوك المحلية والدولية تعطي تقييم محايد وثقة في الاقتصاد المصري، ومع تلك التقارير يتوسع المستثمرين في استثماراتهم في مصر وتوفير فرص عمل، أو جلب مزيد من المستثمرين للاستثمار في مصر.

وأشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أنه خلال السنوات المقبلة سيستمر الاقتصاد المصري في جذب المستثمرين المصريين والأجانب لتوفير فرص عمل متطورة ومنتجة لكافة الشباب المصري لتحسين الدخل من خلال العمل والمجهود: "هتكون نقطة البداية لأي أصلاح أو طفرة في اقتصاد ناشئ يسعي ليكون له مكانه أفضل في السوق الدولي".

ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للحكومة المصرية على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام الجاري بالرغم من أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

واستطرد "السيسي"، خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أتوجه بخالص التهنئة للحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام الجاري بالرغم من أزمة كورونا وتداعياتها الشديدة، وهي الجهود التي أشادت بها كبرى المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها الإعلان الرسمي من خبراء صندوق النقد الدولي بأن أداء الاقتصاد المصري فاق التوقعات، وأبدى صلابة وقدرة على التعامل مع الجائحة نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي".