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صور.. وزراء الشباب والإنتاج الحربي والتعليم العالي والري يفتتحون دوري الوزارات الأول

تحت شعار " مصر أولا .. لا للتعصب " 

كتب:

ماهر هنداوي
08:52 م | السبت 21 نوفمبر 2020
صبحي وعبد الغفار وعبد العاطي ومرسي في مقصورة ملعب المركز الأولمبي

صبحي وعبد الغفار وعبد العاطي ومرسي في مقصورة ملعب المركز الأولمبي

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار ، واللواء مهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ؛  افتتاح دوري الوزارات الأول في خماسي كرة القدم للرجال وتنس الطاولة للسيدات ، بالمركز الأوليمبي بالمعادي ، بحضور ممثلين عن  الوزارات المشاركة والاتحادات الرياضية المختلفة ، ولفيف من نجوم كرة القدم والرياضة المصرية ، تحت شعار " مصر أولا .. لا للتعصب " .

صبحي: دوري الوزارات بداية لسلسلة من الدورات الرياضية التي تهدف إلي المشاركة المجتمعية 

في كلمته ، أبدي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب سعادته الغامرة بافتتاح الدوري الاول للوزارات ، متمنياً أن تكون بداية لسلسلة من الدورات الرياضية التي تهدف إلي المشاركة المجتمعية لأعضاء الجهاز الإداري للدولة ، بالإضافة إلي التحفيز لجعل الرياضة أسلوب حياة ، وتماشيا مع مبادرة " مصر أولا .. لا للتعصب " .

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن فكرة الدوري جاءت في ظل إهتمام فخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصحة المواطنين وتحفيزهم علي ممارسة الرياضية بشكل يومي ، وبرعاية كريمة من معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي .

 

ويقام الدوري في الفترة من 21-30 نوفمبر الجاري تحت شعار " الرياضة للمتعة والحياة " ، بتنظيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضي العام للعاملين بالدولة ،  في لعبتي خماسي كرة القدم رجال وتنس طاولة سيدات ، بمشاركة 510 مشارك ومشاركة من 23 وزارة وديوان عام مجلس الوزراء ،  بواقع 15 مشارك ومشاركة من كل وزارة .

 شوقي غريب وبسيوني والشاطر وشيتوس يشاركون في القرعة

 أجريت القرعة بمشاركة مجموعة من نجوم الرياضة المصرية ؛ عبد الحميد بسيوني وإسلام الشاطر  ووائل رياض "شيتوس"  ومعتمد جمال والكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي ومعتصم سالم وأسامة عبد الكريم ، والسادة الحكام أمين عمرو وسمير عثمان وأيمن دجيش .

وأسفرت القرعة عن وقوع وزارة الشباب والرياضة في المجموعة الثانية مع وزارات التموين والتخطيط والقوي العاملة والسياحة والخارجية ، وجاء في المجموعة الأولى وزارات الزراعة والتعاون الدولي وديوان مجلس الوزراء والتنمية المحلية والأوقاف والإتصالات .

وفي المجموعة الثالثة جاءت وزارات المجالس النيابية والتجارة والصناعة والتعليم العالي والصحة والنقل والمالية ، بينما جاءت المجموعة الرابعة والأخيرة بوزارات الثقافة وقطاع الأعمال والإسكان والإنتاج الحربي والتربية والتعليم والخارجية .

تخلل حفل الافتتاح ، مجموعة من الفقرات الفنية الاستعراضية والغنائية بمشاركة النجم الغنائي أحمد جمال .

وعلي هامش الحفل ؛ أقيمت مباراة استعراضية بين وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي ونجوم كرة القدم حضور الحفل .

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