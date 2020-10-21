صبحي: "دوري الوزارات" هدفه دمج العاملين بالدولة وزيادة انتاجيتهم

كشف الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي بإسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل دوري الوزارات الأول لكرة القدم وتنس الطاولة، بمشاركة 33 وزارة، بالإضافة إلى ديوان عام مجلس الوزراء.

وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، "الوزارة نفذت مشروعا مهما جدا في مدينة العلمين، إبرازا للمشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، وفي هذا الصدد قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تنظيم دوري للوزارات في الكرة الخماسية وتنس الطاولة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء".

وأضاف، أن المهرجان الذي أقيم في مدينة العلمين بمشاركة رئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء كان له مردودا كبيرا وحقق نجاحا كبيرا وكان له أثرا إيجابيا للغاية على السياحة المصرية، مشيرا إلى أنه انطلاقا من توسيع قاعدة الممارسة الرياضية على غرار ما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي لجعل الرياضة أسلوب حياة لدى المصريين نشأت هذه الفكرة لتكون امتدادا للمهرجانات والفاعليات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لدمج جميع العاملين بالدولة في بوتقة واحدة، لزيادة إنتاجيتهم ولكي يكون لهم قدرة دائمة على العمل المستمر".

وأشار، إلى أن دورة كرة القدم الخماسية ستشهد مشاركة اللاعبين من سن 30 سنة، وسيسمح بمشاركة لاعبين إثنين تحت السن، وتشترك كل وزارة بمنتخب مكون من 8 لاعبين، منهم 5 أساسيين ومدرب وإداري، ولن يسمح لأي لاعب مشارك في الأدوار النهائية ما لم يكن قد شارك في الأدوار التمهيدية، وسيكون زمن المباراة 30 دقيقة على شوطين منهم 5 دقائق راحة، وسيصعد أول وثاني ترتيب كل مجموعة إلى الأدوار النهائية بنظام خروج المغلوب، وسيحق للجنة المنظمة شطب نتائج أي فريق بالدوري في حال عدم الالتزام بالروح الرياضية أو شروط الدوري وتطبيق القانون الدولي للكرة الخماسية.

ولفت، إلى أن دوري تنس الطاولة سيسمح فيه بمشاركة السيدات من سن 30 عامًا، على أن يسمح بمشاركة لاعبة واحدة تحت السن، وتشترك كل وزارة بمنتخب مكون من 3 لاعبات ومدرب إدارة والمباراة من 3 أشواط عدا تحديد المباراتين النهائية وتحديد المركز الثالث التي ستتكون من 5 أشواط، وستقام البطولة من دور واحد مع صعود أول وثاني المجموعات إلى الأدوار النهائية.