محمد رفاعي عن اعتزال راندا حافظ الغناء: صناعة الموسيقى في أزمة

علق الشاعر والملحن محمد رفاعي، على اعتزال المطربة راندا حافظ الغناء، بعد 10 سنوات من نجاح أغنية "جوايا كتير" في تركيا، قائلا: إن صناعة الموسيقى تواجه أزمة حقيقية.

قال رفاعي عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر :"جوايا كتير أغنية كانت سبب في توقيعي مع شركة يونيفرسال، بعد النجاح الكبير اللي حققته في تركيا، والجميل في الموضوع إن شركة الانتاج تعاقدت مع الفنانة راندا حافظ على الأغنية وطرحتها بصوت راندا في تركيا وحققت مبيعات كبيرة ونجاح كبير، ولحد دلوقتي عايشة وبتشتغل في كل الأماكن سواء بصوت سيناناكشيل وهيدينار أو راندا بعد كل النجاح ده مطربة الأغنية الاولى تعتزل؟"

أضاف :"صناعة الموسيقى تواجه كارثة حقيقية، إذا لم تتبنى الدولة هذه الصناعة، وتقوم بتطبيق قانون الملكية الفكرية سوف ينتهي بينا الحال جميعا بالاعتزال"

وكانت راندا أعلنت اعتزالها الغناء، بعد ان نشرت فيديو على حسابها الشخصي على شبكات التواصل الإجتماعي بها اغنية "جوايا كتير" والتي طرحتها فى ألبومها الأول عام 2009 وهي الأغنية التي تم ترجمتها وغنائها باللغة التركية للمطرب التركي الشهير سنان.

وعلقت راندا على الفيديو: "الحمدالله بعد اكتر من 10 سنين على أغنيتي "جوايا كتير" اللي كانت أول أغنية لمطربة مصرية تترجم تركي مازالت الإذاعات التركية بتتكلم عن نجاحها لحد دلوقتي والواحد مش عارف ياخد حقه ولا التقدير فى بلده فى زمن مهرجانات حمو بيكا وشاكوش #اعتزال ... شكراً "

‎وقدم راديو "مولا" التركي الشهير حلقة خاصة عن راندا حافظ وتحدث مقدم البرنامج في الحلقة عن أغنيتها "جوايا كتير" والنجاح الذي حققته الأغنية يصوتها فى تركيا وهي من كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع حسن الشافعي.