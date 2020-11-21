بالفيديو كونفرانس.. تجديد حبس نجل طولان وابنة العمروسي في "الفيرمونت"

ظهر المتهمون الستة في قضية فيرمونت، بينهم نجل الرياضي الشهير حلمي طولان وابنة الفنانة نهى العمروسي على شاشة عرض فيديو كونفرانس من داخل محبسهم، أمام قاضي المعارضات في محكمة القاهرة الجديدة، اليوم، خلال جلسة تجديد حبس هم التي قررت حبسهم لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وظهر نجل حلمي طولان وأصدقائه الخمسة من سجن طرة، بينما ظهرت ابنة نهى العمروسي في محبسها بسجن القناطر، وذلك اتباعها للإجراءات التي تعتمدها المحكمة منذ 3 أشهر تنفيذا للإجراءات الاحترازية من وباء كورونا،

ووجه القاضي للمهتمين تهم الاغتصاب الجماعي فانكر المتهمون تلك التهمة، عبر الفيديو كونفرانس وانتهت الجلسة بتجديد حبسهم لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وداخل سجن طرة، ظهر نجل طولان والشقيق بن "عمرو حسين" و"خالد حسين" لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضية الاغتصاب الجماعي داخل فندق فيرمونت.

وكشفت النيابة العامة عن أنها تلقت إخطارًا من الإنتربول بضبط وترحيل 3 متهمين بلبنان، في واقعة التعدي على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَيل سيتي) بالقاهرة، استجابة لما اتخذه مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة من إجراءات طلب إلقاء القبض عليهم بالعاصمة اللبنانية (بيروت).

ويلاحق الإنتربول المصري باقي المتهمين الهاربين، وعلى رأسهم طليق ابنة نهى العمروسي الهارب في لندن، بعد اتهامه من قبل جهات التحقيق بالضلوع في الجريمة وهروبه مع آخرين خارج البلاد، قبل أن تتقدم الفتاة التي تعرضت للاغتصاب ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة، وتجرى أيضًا الملاحقة القضائية لـ"نجل" رجل أعمال شهير يرجح أنه هرب إلى إحدى الدول الأوروبية.

وتمكنت مأمورية من الإنتربول من إعادة 3 متهمين وهم: نجل حلمي طولان وعمرو حسين محمود إسماعيل، وشقيقه خالد، بعد إلقاء القبض عليهم في لبنان منذ عدة أيام، وتسليمهم لأجهزة الأمن المصرية بناءً على قرار صادر من النائب العام بضبطهم وإحضارهم للمثول للتحقيقات معهم في قضية الاعتداء علي فتاه داخل فندق فيرمونت.

وفي 27 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية ضبط 3 هاربين في قضية فيرمونت، بناءً على كتاب من مكتب الانتربول في مصر، يتضمّن أسماء سبعة أشخاص من الجنسية المصرية، موجودين في لبنان، متهمين باغتصاب فتاة خلال عام 2014 في أحد فنادق القاهرة، وقد قُدّم مؤخّراً، إلى القضاء المصري، فيديو بالحادثة.

وأعلنت النيابة العامة عن اتخاذها إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للهاربين، في واقعة "فندق فيرمونت".

وأوضحت النيابة أنه "ورد إلى النيابة العامة، 25 أغسطس الجاري محضر من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ثابتٌ فيه مغادرةُ سبعة من المتهمين - الصادر أمرٌ بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة - إلى خارج البلاد عبر (ميناء القاهرة الجوي)، وذلك بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات، والكشف عنهم بقاعدة التحركات بالإدارة العامة للجوازات والهجرة".