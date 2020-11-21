إعلامية لبنانية عن انفصال وائل كفوري: مراته عندها حركات "قرعة"

شنت الإعلامية اللبنانية الكبيرة نضال الأحمدية هجومًا حادًا على أنجلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري، الذي انفصل عنها منذ أعوام.

وقالت نضال خلال استضافتها ببرنامج "شو في ما في": "وائل ضحية، وزوجته كانت عندها حركات قرعة".

وعن تهديد طليقة وائل كفوري أنجيلا بشارة باللجوء للقضاء بشأن هجومها عليها، قالت نضال الأحمدية: "ما في قضية، هذه سيدة بتظهر لكي تحقق شهرة وضجة إعلامية، وبدأت مشكلتها معي لأني رفضت الحديث معها".

وعلّقت "الأحمدية"، على تصاعد حدة المعركة الكلامية بين نجمتي لبنان إليسا ونانسي عجرم حول الأفضل بينهما، وكانت المعركة بدأت عبر التليفزيون قبل أيام، ثم انتقلت مساء الجمعة إلى تصريحات متبادلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واصفة إياه بـ"التفاهة والسخافة".

وأضافت "الأحمدية"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أنه للأسف هناك كم هائل من التفاهة والسخافة في أزمة نانسي وإليسا، فهناك تقرير تليفزيوني ذكر أن مشاهدي إليسا بالمليارات على التيك توك، لكن التقرير ظلم نانسي عجرم عندما ذكر أن اليسا تتفوق عليها في عدد المتابعين على انستجرام.

وأوضحت، أن إليسا لديها 16.7 مليون متابع على الانستجرام، بينما نانسي عجرم لديها 29.6 مليون متابع، هما بالفعل متقاربتان على فيس بوك وتويتر، مؤكدة أن المشكلة كانت في رد عجرم على "تويتر"، ورغم ذلك ليست نانسي عجرم هي من كتبت هذه التغريدة لكنه حسابها الشخصي وهو فريق عملها هو من قام بكتابة ذلك، "أنا عارفة نانسي كويس، مش هي اللي تكتب دي".

وأكدت أن إليسا أذكى من نانسي في اختيار من يعمل معها، "كان فيه ثلاثي في لبنان قبل كده وهما نانسي عجرم وإليسا وهيفاء وهبي، منذ 7 سنوات ولكن مؤخرا كان هناك تراجع في المجال الغنائي بشكل كبير لهيفاء وهبي مقابل تقدمها دراميًا، بقى الآن ثنائي متصدر الغناء في لبنان من الفنانات وهما نانسي وإليسا".