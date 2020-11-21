صورة.. ليلى علوي تسترجع ذكرياتها من مسلسل "التوأم"

استرجعت الفنانة ليلى علوي ذكرياتها مع مسلسل "التوأم"، ونشرت مجموعة صور من المسلسل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل "تويتر".

وعلقت قائلة: "مسلسل التوأم كان حقيقي من أحب أعمالي التلفزيونية لقلبي واللي قربني من جمهور التلفزيون بشكل كبير جدًا، وقت عرضه مين فاكر الأحداث وتفتكروا تهاني تستاهل المصير اللي وصلتله في النهاية؟".

وأضافت: "زي ما كان مسلسل التوأم بيحكي عن أختين توأم مولودين في نفس اللحظة وملامحهم نفس الملامح بالظبط، لكن روحهم وأفكارهم واهتماماتهم الضد تمامًا، كان كمان بيحكي عن الخير والشر، والأبيض والأسود والحب والكُره اللي جوّه كل واحد فينا، كل واحد فينا بير مقفول على أسرار كتير".

وكانت استضافت الدمية الشهيرة "فاهيتا"، الفنانة ليلى علوي، في برنامج "لايف من الدوبلكس"، المذاع على قناة "ON" الفضائية.

ونشرت "ليلى" بعض الصور من البرنامج، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "استنونى مع أبلة فاهيتا واللذيذة كارو فى حلقة كلها مفاجآت على ontv الساعة 11 مساء".

وعاد برنامج "أبلة فاهيتا" في الموسم الجديد على قناة "ON"، بعد أن حقق نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي، كما ظهرت "فاهيتا" في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطرحت شركة "سينرجي"، المنتجة للبرنامج البرومو الخاص بالحلقة، حيث تظهر الدمية "فاهيتا" هي تتحدث مع ابنتها الدمية "شهاوند"، وتقول لها: "أيوه يا شهاوند مش معقولة الدوبلكس خلاص راجع ولحد دلوقتي منزليش ولا إعلان.. يا خبر المخرج هرب بالماتريال، وإزاي عرف إني مكنتش ناويه أدفعله؟.. يهدها.. خلاص انزلي دلوقتي اطبعي صور لوشي 5 × 5 وروحي طلعيها فوق يفط لميس الحديدي الملعلطة على المحور ديه".