محمد رمضان: مسلسل "موسى" ليست له علاقة بقضية "عزت حنفي"

نفى الفنان محمد رمضان، أن يكون مسلسله الجديد "موسى" له علاقة بقصة عزت حنفي الذى جسده الفنان أحمد السقا في فيلم الجزيرة.

قال رمضان لـ"الوطن"، إن أحداث مسلسل موسى جزء من الحقيقة، لكنها كانت قبل سنوات عديدة من أحداث قضية عزت حنفي التى شغلت الرأي العام منذ مايقرب من 20 عامًا.

يذكر أن عزت حنفي هو تاجر أسلحة ومخدرات، شكل شركة مع شقيقه حمدان وآخرين، استولوا على 280 فدانا في جزيرة النخيلة التابعة لمركز أبوتيج بمحافظة اسيوط بمصر، وزرعوا عشرات الأفدنة بالمخدرات، وبعد عملية اقتحام كبيرة شنتها الشرطة المصرية على الجزيرة تم القبض عليه في 1 مارس 2004 وتم إعدامه هو وشقيقه في 18 يونيو 2006

وتدور أحداث المسلسل حول "موسى" الشاب الصعيدي الذي يتوفى والده في الصغر، وتتولى والدته تربيته هو وأشقائه، لتتوفى في منتصف المسلسل، ويضطروا لترك الصعيد والعيش في القاهرة.

وأعلن "رمضان"، عبر حسابه بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، بداية جلسات عمل مسلسله الجديد "موسى"، المقرر عرضه في ماراثون رمضان 2021.

ونشر عدة صور من جلسات عمل المسلسل، معلقًا: "جمعة مباركة وموفقة علينا جميعًا، جلسات عمل مسلسل موسى، رمضان2021، المخرج محمد سلامة والمؤلف ناصر عبدالرحمن، إنتاج سينرجي، ثقة في الله نجاح".

وطرح "رمضان" عبر حسابه على "فيس بوك"، بوسترًا مبدئيًا لمسلسل "موسى"، وعلق قائلا: "مسلسل رمضان 2021، إن شاء الله عمل يليق بالجمهور العظيم، إنتاج تامر مرسي تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة".