رئيس جامعة القاهرة: باحثو "أكسفورد" يتهافتون لنشر أبحاثهم بمجلاتنا

أعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن سعادته بدخول 55 من علماء الجامعة قائمة "أفضل 2% من علماء العالم"، التي صدرت عن جامعة ستانفورد بعد دراسة بحثية متعمقة، قائلًا: "دخول 55 من علماء جامعة القاهرة على هذة القائمة أمر يسعدني للغاية بشكل شخصي".

وأضاف "الخشت"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أن جامعة ستانفورد تعتبر من أهم الجامعات على مستوى العالم، بالإضافة إلى أن نتائج هذة القائمة خرجت بعد بحث علمي دقيق، بالاستناد إلى معايير محددة كعدد الابحاث المنشورة بالمجلات الدولية المعتمدة ومدى تاثيرها والاقتباس من الابحاث.

وأوضح أن الجامعة أنشأت في الفترة الأخيرة الكثير من المجلات، من بينها مجلة تصنيفها السادس على العالم ننشر من خلالها البحوث والرسائل العلمية، بالإضافة إلى مجلة في العلوم الإنسانية ينشر بها اليوم الكثير من الباحثين بالجامعات الدولية المختلفة.

وأشار إلى أن باحثي الجامعة القاهرة، لم يعدوا يبحثون عن مجلات دولية لنشر أباحثهم عليها، حيث أصبح لدينا مجلة دولية يتهافت عليها باحثي جامعة أكسفورد وغيرها من أكبر جامعات العالم لنشر أبحاثهم عليها.

وكانت وزارة ‏التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت قبل أيام اصدار جامعة ستانفورد الأمريكية قائمة بأسماء "أعلى 2٪ من علماء العالم" الأكثر استشهادا في مختلف التخصصات، وعددهم حوالي 160 ألف عالم من 149 دولة اعتمادا على قاعدة بيانات‎ Scopus في 22 تخصص علمي و 176 تخصص فرعي للباحثين الذين نشروا ما لا يقل عن 5 أوراق بحثية.

ولقد احتوت هذه القائمة على 396 عالم مصري من مختلف الجامعات والمراكز البحثية في مصر.