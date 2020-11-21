محمد الخشت: جامعة القاهرة حجزت مكانا لها على الخريطة الدولية

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة قامت بـ 13 إجراء لكي يتم تحسين منظومة البحث العلمي وحجزت لها مكانًا على الخريطة الدولية، في مقدمتها مضاعفة مكافأة النشر الدولي بنسبة 100%، وكذلك تم تطوير 35 معمل وتزويدها بأحدث الأجهزة.

وأضاف "الخشت" في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمة الإعلامي سيد على على قناة "الحدث اليوم"، أن الجامعة أصبحت تعمل بمبدأ "دعه يعمل دعه يمر"، فطالما ليس هناك أي مخالفة للوائح فلا يجب أن نضع أي نوع من القيود على الباحث، فهو كائن حر ويجب أن أساعده لممارسة إبداعه.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه من ضمن هذه الإجراءت أيضا كان تنفيذ سياسات جامعة الجيل التالت، ففي اغسطس 2017 أعلنت في مؤتمر صحفي أن الجامعة تعمل على نقلها إلى أن تكون واحدة من جامعات الجيل الثالث، واليوم نستطيع أن نقول بكل الإريحية أن جامعة القاهرة في مختلف المجالات سواء التعليم او البحث العملي او خدمة المجتمع أصبحت جامعة من الجيل الثالث، خاصة بعد إطلاق أكبر منظومة لمنصة تعليمية في العالم.

وأوضح أن جامعة القاهرة يصل عدد طلابها الآن إلى 270 ألف طالب وهي الأكبر في العالم من حيث العدد، وتضم 12 ألف عضو بهيئة تدريسها، بالإضافة إلى 40 ألف موظف، كما أن الجامعة أطلقت منظومة المنصة التعليمية الذكية التي تضم برمجيات دولية تعتمد عليها الجامعات الأوربية والولايات المتحدة الإمريكية.

وتابع: "في مجال البحث العلمي اليوم جامعة ستانفورد بناء على دراسة بحثية متعمقة بدأت تحصل أفضل 2% من علماء العالم، كان لـ55 من علماء جامعة القاهرة نصيب الدخول في هذة القائمة، وهذا أمر غير مسبوق بتاريخ الجامعة، فرغم عراقتها تاريخيا ولكن لم يكن للجامعة اي تواجد على الخريطة العالمية، لكن الوضع الآن تبدل واصبحت متواجدة بـ8 تصنيفات دولية غير القوائم العالمية الأخرى.