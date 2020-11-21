الخارجية السعودية: نبحث عن سبيل لإنهاء الخلاف مع قطر

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن بلاده تستمر في البحث عن سبيل لإنهاء الخلاف مع قطر، مضيفا أن الرياض لديها علاقات طيبة وودية مع تركيا.

وأوضح في حديثه لوكالة "رويترز" أن حل الخلاف مع قطر "مرهون بعلاج مخاوف أمنية مشروعة".

وأضاف أن المملكة لديها علاقات "طيبة ورائعة" مع تركيا ولا توجد بيانات تشير إلى وجود مقاطعة غير رسمية للمنتجات التركية وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم".

يذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز اتصل أمس الجمعة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين، كما بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين.