الخشت: جامعة القاهرة حددت الشفرة الوراثية لـ"كورونا" المنتشر في مصر

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الفريق البحثي الخاص بالجامعة، استطاع أن يحدد نوع الشفرة الوراثية للفيروس المنتشر في مصر، وذلك بالتعاون مع مركز الطب التجديدي للقوات المسلحة، موضحًا أن جامعة القاهرة كانت الأولى والسابقة في إعداد خطة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكان ذلك في وقت لا يتحدث فيه أحد عن هذا الفيروس، وبالتحديد في ديسمبر الماضي، وتم الإعلان عنها في يناير.

وأضاف "الخشت"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أنه على المستوى العلمي، شكلت الجامعة 5 فرق بحثية، مكونة من فريق بحث رئيسي و 4 فرق فرعية، وتم تدعيمها بملاييين الجنيهات، وهي الآن تنتج 20% من إنتاج مصر من البحوث الدولية في مواجهة كورونا.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن عدد التجارب السريرية التي قامت بها الجامعة، نسبتها 30% من إجمالي عدد التجارب السريرية التي أجرتها جمهورية مصر العربية كاملة، وهذه نسبة كبيرة للغاية بالنظر إلى أنها خارجة من مؤسسة تعليمية وليست بحثية بالمقام الأول.

وأشار محمد عثمان الخشت، إلى أن الابحاث التي خرجت من جامعة القاهرة إلى جانب التجارب السريرية، علمت نوع من التراكم العلمي ساعد في تحديد برتوكلات العلاج، تم تطبيقها في أحد مستشفيات العزل وحققت نجاحا باهرا، لدرجة أن الكثير من الشخصيات بالغة الأهمية وقت إصابتهم بكورونا حرصوا على مواجهة إصابتهم ببرتكول علاج جامعة القاهرة.