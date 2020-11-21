لغز الصابونة.. تفاصيل جديدة في مقتل عجوز إمبابة أثناء صلاة الجمعة

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة، في واقعة مقتل سيدة مسنة بالجيزة، عن أن المتهم دخل إلى شقة المجني عليها أثناء صلاة الجمعة، لضمان خلو العقار، ثم أجهز عليها داخل الشقة بعد أن خنقها، ثم استولى على مصوغاتها التي كانت تحتفظ بها في الدولاب، ثم استخدم صابونة في خلع مصوغات كانت تتحلى بها فى ذراعها.

وأوضحت التحريات أن المتهم طرق باب الشقة، ففتحت له المجني عليها، وهو ما يؤكد عدم وجود محاولات عنف في فتح باب الشقة، حيث فُتح الباب من الداخل، حيث نهضت المجني عليها لفتح الباب ثم طلب منها أمرا ما، فتوجهت لحجرتها ولحق بها وأجهز عليها، ثم استخدم الصابونة فى تزليق المصوغات عن ذراعها وخلعها والفرار بها.

وذكرت التحريات أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بمنطقة إمبابة، فانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتم العثور على جثة الضحية، وأكدت المعاينة الظاهرية وجود شبهة جنائية ووجود بعثرة بغرفة النوم ومحتويات الشقة.

وأوضحت التحريات أن السرقة هي دافع القتل؛ وأن المجني عليها كانت تقيم بالشقة بمفردها وأن نجليها حضرا إلى زيارتها عقب صلاة الجمعة، ولكنهما عثرا عليها مقتولة ومسجاة داخل الشقة.

واستمع رجال المباحث لأقوال ابني الضحية، وأكدا أنهما كانا فى زيارة لها عقب صلاة الجمعة، فعثرا عليها جثة هامدة، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، والتوصل لهوية المتهم، من خلال فحص كاميرات المراقبة، والمترددين على الضحية، والاستماع لأقوال جيرانها، وحُرر محضر بالواقعة.

وباشرت النيابة التحقيق وكلفت المباحث بتعقب القاتل وسرعة ضبطه وإحضاره كما كلفت الأجهزة الفنية بمراجعة كاميرات المراقبة لحصر المترددين على العقار فى وقت ارتكاب الجريمة.