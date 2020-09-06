تشريح جثة عجوز قُتل داخل شقته بحلوان

قررت النيابة العامة تشريح جثة "رافت.م" 65 سنة، والذي عُثر عليه مقتولًا داخل شقته في منطقة حلوان، لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وضبط الجناة.

وقال مصدر بالطب الشرعي، إن تقرير الصفة التشريحية المبدئي لوفاة المجني عليه أوضح إصابته بتهشم في جمجمه الرأس نتيجة ضربه بجسم صلب، وعدم وجود إصابات أخرى.

وأضاف المصدر أن التقرير النهائي الخاص بسبب وفاة المجني عليه سيتم الانتهاء من كتابته وإرساله إلى النيابة العامة خلال أسبوعين.