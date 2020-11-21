خالد فودة لـ"الوطن": سنعيد افتتاح مسرح الطور بالتنسيق مع الثقافة

كشف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تعمل على تطوير إعادة فتح مسرح الطور من جديد، لكي يستقبل الاحتفالات الأحداث الثقافية والفنية.

وقال فودة في تصريحات لـ"الوطن": "مسرح الطور واحد من أهم المسارح فى محافظة جنوب سيناء، وتم إهماله خلال السنوات الماضية، وتدهور بسبب أشعة الشمس كونه مكشوف الهواء، ومن أجل إعادته للحياة من جديد، اتفقت المحافظة مع الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، على إحياء المسرح وتطويره".

أضاف: "المسرح هام للغاية لمحافظة نظرا لكونه يقع فى اكبر المدن سكانا فى المحافظة وهي مدينة الطور، وهذا المسرح استضاف من قبل كبار المطربين امثال وردة الجزائرية، كما ان المحافظة تهتم كثيرا باستضافة الاحداث الفنية والثقافية الكبرى وكان اخرها مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي".

اختتم حديثه: "سنعمل على إعادة فتحه من جديد فى العيد القومي للمحافظة فى 19 مارس المقبل".

أعلنت لجان تحكيم المسابقات المختلفة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح، عن أسماء الفائزين بجوائز المهرجان.

وفاز في مسابقة مسرح محور الشارع والفضاءات غير التقليدية، عرض "تراث سيناوي" لفرقة مركز شباب العريش على شهادة تقدير، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للعرض الليبي "عجاف"، وحصل على أفضل عرض مسرحية "أغنية على الممر" من مصر.

كما أعلنت لجنة تحكيم مسابقة المونودراما، عن الفائزين حيث حصلت الممثلة نادين خالد عن عرض "صورة ماريا" من مصر، على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وحصل على أفضل عرض مسرحية "حلم هاملت" من كوسوفو.

يذكر أنه في إطار فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، أقيم اليوم المؤتمر الصحفي بالفائزين بجائزة أفضل شخصية مسرحية شابة لعام 2019 (محليا وعربيا)، أداره الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، وتحدث فيها الفائزون بتلك المسابقة المخرج إسلام إمام والمخرج اللبناني قاسم اسطنبولي، وأمين سر اللجنة عبير فوزى.

من جانبها، أكدت عبير فوزى أن الاستفتاء الذي أقامه المهرجان لاختيار أفضل شخصية مسرحية عربية شابة في مصر طرح على الشباب ليشاركوا فيه ويختاروا من رأوه مناسبا، فجاءت أغلب الآراء بالإجماع لصالح المخرج إسلام إمام الذي أخرج 100 مسرحية.

وأشار المخرج إسلام إمام إلى أن دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية أهلته للعمل المسرحي ومنحته فرصة للاحتكاك المباشر مع الفنانين يالمهرجانات المحلية والدولية.