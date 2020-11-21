بدء فعاليات مهرجان الإضاءة السنوي بمنطقة "سوهو سكوير" في شرم الشيخ

أطلق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إشارة البدء لانطلاق مهرجان الإضاءة السنوي، بمنطقة سوهو سكوير بمدينة شرم الشيخ، بحضور آلاف السائحين من مختلف جنسيات العالم.

واستمتع السائحون بالإضاءة المبهرة، والألعاب النارية، والفقرات والعروض الفنية العالمية المتعددة.

ورحب محافظ جنوب سيناء بجميع المشاركين والحضور في المهرجان وفي مدينة شرم الشيخ بشكل عام، مطالبًا الجميع بالالتزام بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، حفاظًا على سلامة الجميع.

وقال المحافظ إنه يحرص على حضور هذا المهرجان المهم كل عام، والذي تُستخدم فيه أحدث الأجهزة في مجال تقنية الإضاءة، فضلًا على المحتوى الفني المميز للمهرجان، والذى يجذب آلاف السائحين للاستمتاع بهذا الحدث وسط جو من الأمن والأمان، حتى أصبح المهرجان من أهم الأحداث السياحية التي تجرى على ارض مدينة شرم الشيخ.

ويعد قطاع سوهو سكوير، من أهم القطاعات بمدينة شرم الشيخ للاحتفال بالكريسماس، ويحرص السائحون على التوافد إليه لالتقاط الصور التذكارية مع مجسمات لبعض الحيوانات والأشجار الثابتة والمتحركة وبابا نويل بالأنوار المختلفة الألوان.

ويتنافس قطاع سهو سكوير كل عام مع جميع المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ في تغير الديكورات الخاصة باحتفالات الكريسماس، إضافة إلى تنظيم عروض ترفيهية مميزة مناسبة لكافة السائحين من مختلف جنسيات العالم بشكل يومي.

وتعد عروض النافورة الراقصة، والكولومبية، والتخت العربي، والرقص الشرقي، والحفلات الغنائية، من أهم عوامل توافد السائحين إلى قطاع سهو سكوير، للاحتفال بالكريسماس، ما جعله يشهد حالة رواج سياحي على مدار العام، وارتفاع نسبة الإشغالات السياحية به.